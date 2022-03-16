КРАСНИКОВ: «Следующий чемпионат УПЛ обещал быть как никогда сильным»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников оценил последствия войны с россией для украинского футбола:
«Долгие годы, наблюдая за происходящим со стороны, Ярославский принял решение вновь вернуться в большой футбол и подарить харьковским болельщикам те незабываемые эмоции, которые они испытывали во времена его президенства. За полгода он делает футбольную революцию в Харькове.
Ярославский возвращает бренд, начинает реконструкцию стадиона, производит огромное количество шикарных полей последнего поколения и возрождает академию, а в «Металлисте» появляются игроки, намного превосходящие уровень Первой лиги.
Стадион засиял новыми красками. Посещаемость превзошла все ожидания, что послужило толчком не только к развитию футбола в Харькове, но и по всей Украине. «Металлист» поднял планку на высокий уровень, который поддержали «Кривбасс», «Полесье». Появились крепкие «Оболонь», «Альянс». Клубы УПЛ – «Днепр-1», «Заря», «Динамо», «Шахтер», «Ворскла», «Александрия» – начали усиливать свои составы качественными исполнителями.
Если бы не трагические события, которые происходят у нас в стране, следующий чемпионат УПЛ обещал быть как никогда сильным.
Уверен, свет победит тьму, добро победит зло, в Украину вернется мир, а украинские болельщики увидят футбол наивысшего уровня в исполнении родных команд. Слава Украине!».
Источник — Sportarena
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Хай падло іде захищати Харків , не бухать в Лондоні разом з абрамовичем.
Немає де пі….. ть гроші , то хоче вернутисЯ
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