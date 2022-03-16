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Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Верю, что все скоро закончится нашей победой»

Легенда украинского футбола – о войне против России

  • 16.03.2022 17:47
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Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Верю, что все скоро закончится нашей победой»
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Легендарный украинский и советский футболист Алексей Михайличенко поделился своим мнением по поводу войны против россии:

— Вооруженные Силы Украины каждый день заставляют нас восхищаться своим героизмом.
— Я не являюсь большим специалистом по военным вопросам, но наша армия — именно такая, какой она должна быть. Наши военные – это образец мужества, отваги, сплоченности. Знаете, даже этих слов слишком мало, чтобы охарактеризовать наших воинов. Отметил бы и украинских врачей. В частности, и женщин, которые могут быть столь милыми и красивыми и в то же время жесткими и воинственными. Это вызывает восхищение.

— Многие представители украинского футбола помогают армии — некоторые вступили в ряды территориальной обороны.
– Я тоже пытаюсь помочь, чем могу. Мой сын записался в территориальную оборону. Если потребуется, я всегда готов и буду делать все, что будет необходимо. Пока сказали, что такой нужды нет. Буду ждать.

— Вы сказали, что нет никаких сомнений в том, что Украина одолеет захватчиков.
— Да, у меня огромная уверенность в том, что все будет хорошо. Бог видит, что мы делаем, как любим жизнь, как мы любим друг друга, как мы любим свою страну, нашу землю. Бог не может быть не на нашей стороне. Я думаю и очень верю в то, что все скоро закончится нашей победой. Слава Украине!

Источник — Динамо Киев от Шурика

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