Дэвид МОЙЕС: «Гол Ярмоленко - особенный момент»

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес перед матчем Лиги Европы против «Севильи» оценил важность гола Андрея Ярмоленко в прошлом матче АПЛ.

«Это был особенный момент. Сразу после гола я был просто рад, что мы вышли вперед, потому что у нас есть проблемы в атаке. Но особенный момент в том, что забил именно Ярмоленко».

«Он вышел на замену и сделал свою работу. Надеюсь, Андрей привлек дополнительное внимание мира к тому, что происходит», - сказал Мойес.