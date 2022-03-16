Дэвид МОЙЕС: «Гол Ярмоленко - особенный момент»

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес перед матчем Лиги Европы против «Севильи» оценил важность гола Андрея Ярмоленко в прошлом матче АПЛ.
«Это был особенный момент. Сразу после гола я был просто рад, что мы вышли вперед, потому что у нас есть проблемы в атаке. Но особенный момент в том, что забил именно Ярмоленко».
«Он вышел на замену и сделал свою работу. Надеюсь, Андрей привлек дополнительное внимание мира к тому, что происходит», - сказал Мойес.
Источник — ФК Вест Хэм
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