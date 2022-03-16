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Дэвид МОЙЕС: «Гол Ярмоленко - особенный момент»

Тренер рад, что забить удалось украинцу

  • 16.03.2022 17:22
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Дэвид МОЙЕС: «Гол Ярмоленко - особенный момент»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес перед матчем Лиги Европы против «Севильи» оценил важность гола Андрея Ярмоленко в прошлом матче АПЛ.

«Это был особенный момент. Сразу после гола я был просто рад, что мы вышли вперед, потому что у нас есть проблемы в атаке. Но особенный момент в том, что забил именно Ярмоленко».

«Он вышел на замену и сделал свою работу. Надеюсь, Андрей привлек дополнительное внимание мира к тому, что происходит», - сказал Мойес.

Источник — ФК Вест Хэм

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