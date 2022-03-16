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Миколенко грозит вылет? Лэмпард признал сложное положение Эвертона

Тренер рассчитывает на улучшение ситуации

  • 16.03.2022 16:16
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Миколенко грозит вылет? Лэмпард признал сложное положение Эвертона
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» проиграл четыре подряд матча чемпионата Англии и опустился к зоне вылета. Наставник Фрэнк Лэмпард считает угрозу серьезной.

«Эвертон» находится на неприятной траектории. И если ты ходишь по линии страха вылета, то шанс на вылет только увеличивается».

«Команда достаточно долго опускалась к зоне вылета, и быстро это не изменить», - сказал Лэмпард.

Украинец Виталий Миколенко провел в АПЛ 3 матча.

Источник — BBC

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