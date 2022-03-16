Миколенко грозит вылет? Лэмпард признал сложное положение Эвертона

«Эвертон» проиграл четыре подряд матча чемпионата Англии и опустился к зоне вылета. Наставник Фрэнк Лэмпард считает угрозу серьезной.
«Эвертон» находится на неприятной траектории. И если ты ходишь по линии страха вылета, то шанс на вылет только увеличивается».
«Команда достаточно долго опускалась к зоне вылета, и быстро это не изменить», - сказал Лэмпард.
Украинец Виталий Миколенко провел в АПЛ 3 матча.
Источник — BBC
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