Миколенко грозит вылет? Лэмпард признал сложное положение Эвертона

«Эвертон» проиграл четыре подряд матча чемпионата Англии и опустился к зоне вылета. Наставник Фрэнк Лэмпард считает угрозу серьезной.

«Эвертон» находится на неприятной траектории. И если ты ходишь по линии страха вылета, то шанс на вылет только увеличивается».

«Команда достаточно долго опускалась к зоне вылета, и быстро это не изменить», - сказал Лэмпард.

Украинец Виталий Миколенко провел в АПЛ 3 матча.