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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Варварская война, а Путин - преступник»

Тренер не ожидал, что такое может произойти

  • 16.03.2022 15:15
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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Варварская война, а Путин - преступник»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Киев Мирча Луческу рассказал о своих впечатлениях после полномасштабного вторжения России в Украину.

«То, что происходит в Украине, это ужас. Путин - преступник. Просто варварская война, погибают женщины и дети. Бомбят больницы и другие гражданские объекты. Невероятно».

«То, что происходит в Украине, превосходит все возможные представления о войне. Я выехал в Румынию, но пытаюсь помогать разными способами», - сказал Луческу.

Источник — Sportowe Fakty

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