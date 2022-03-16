Мирча ЛУЧЕСКУ: «Варварская война, а Путин - преступник»

Наставник «Динамо» Киев Мирча Луческу рассказал о своих впечатлениях после полномасштабного вторжения России в Украину.

«То, что происходит в Украине, это ужас. Путин - преступник. Просто варварская война, погибают женщины и дети. Бомбят больницы и другие гражданские объекты. Невероятно».

«То, что происходит в Украине, превосходит все возможные представления о войне. Я выехал в Румынию, но пытаюсь помогать разными способами», - сказал Луческу.