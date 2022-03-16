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Давид ХОЧОЛАВА: «россия уже проиграла»

Экс-игрок «Шахтера» – о войне в Украине

  • 16.03.2022 14:53
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Давид ХОЧОЛАВА: «россия уже проиграла»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Хочолава

Защитник датского «Копенгагена» и национальной сборной Грузии Давид Хочолава, ранее выступавший за донецкий «Шахтер», высказался о войне Украины против российских оккупантов.

«Не имеет значения, что я чувствую. Прежде всего я беспокоюсь о моей жене и нашей няне, которая здесь, и о моем папе и всех других, кто нуждается в моей помощи. Это моя обязанность.

Мне это помогает, потому что я должен сохранять спокойствие и стараться сделать как можно больше . Сейчас с каждым днем ​​становится хуже. Весь город, где родилась и выросла моя жена, полностью опустошен. Сейчас погибают невинные люди.

Стараюсь подбодрить свою семью, это моя главная задача. То, что пережили мои друзья и семья за последние недели, было катастрофическим. Они жили в убежищах и боялись не дожить до следующего дня. Они живут в страхе. Мое послание им – они должны выстоять, потому что Украина победит, а россия уже проиграла», - сказал Хочолава.

Источник — Футбол 1/2/3

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