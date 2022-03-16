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Ярмоленко помог украинским военным в Чернигове

Передал ряд необходимых вещей

  • 16.03.2022 14:15
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Ярмоленко помог украинским военным в Чернигове
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко передал ряд необходимых вещей украинским военным, которые держат оборону Чернигова.

Об этом рассказал Вячеслав Чаус, глава Черниговской областной военной администрации.

«Я очень благодарю Андрея Ярмоленко за помощь, которую он передает сегодня своему городу. Эти «ништяки», которые у меня в руках, они пойдут нашим разведчикам».

«Это то, что им сейчас нужно. Андрей, спасибо», - сказал Чаус.

Ранее Ярмоленко помог армии на три миллиона гривен.

Источник — Левый берег

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