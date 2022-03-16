Ярмоленко помог украинским военным в Чернигове

Украинский форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко передал ряд необходимых вещей украинским военным, которые держат оборону Чернигова.

Об этом рассказал Вячеслав Чаус, глава Черниговской областной военной администрации.

«Я очень благодарю Андрея Ярмоленко за помощь, которую он передает сегодня своему городу. Эти «ништяки», которые у меня в руках, они пойдут нашим разведчикам».

«Это то, что им сейчас нужно. Андрей, спасибо», - сказал Чаус.

Ранее Ярмоленко помог армии на три миллиона гривен.