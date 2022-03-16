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Максим ТРЕТЬЯКОВ: «Будем всем клубом помогать тем, кто в этом нуждается»

Хавбек «Александрии» призвал всех небезразличных украинцев помогать ВСУ

  • 16.03.2022 13:13
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Максим ТРЕТЬЯКОВ: «Будем всем клубом помогать тем, кто в этом нуждается»
© ФК Александрия. Максим Третьяков

Игрок «Александрии» Максим Третьяков рассказал, как футболисты клуба помогают Украине в войне с российскими захватчиками.

«Мы с ребятами пообщались и решили сделать небольшой сбор средств для того, чтобы помочь нуждающимся. Клуб также присоединился к этой инициативе, поэтому все вместе будем стараться помогать.

Для болельщиков скажу, что мы все хотим радовать вас футболом, тем, что умеем лучше всего. К сожалению, сейчас это невозможно. Поэтому хочу попросить, у кого есть возможность, помогайте Вооруженным силам Украины и людям», - сказал Третьяков.

Источник — Футбол 1/2/3

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