Владислав ВАЩУК: «О Тимощуке преждевременно делать какие-то выводы»

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук поделился мнением о своем соотечественнике Анатолии Тимощуке.

«Это провокационный вопрос. Толю знаю очень давно. По поводу молчания его не могу ничего сказать. Он же пока еще ничего не сказал. Пока только мы сделали действия, которые лишили его достижений. С его стороны мы ничего не услышали. Надо у него спросить, что происходит.

Пока он не ответит, я считаю, преждевременно делать какие-то поспешные выводы. Пока выводы делаем только мы, не зная, что и как у него. А выводы надо делать всегда после того, как высказались обе стороны», - сказал Ващук.