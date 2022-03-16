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Владислав ВАЩУК: «О Тимощуке преждевременно делать какие-то выводы»

Экс-игрок «Динамо» – о бывшем партнере по сборной Украины

  • 16.03.2022 11:55
  • 1330 просмотров
  • 4 комментария
Владислав ВАЩУК: «О Тимощуке преждевременно делать какие-то выводы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Тимощук

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук поделился мнением о своем соотечественнике Анатолии Тимощуке.

«Это провокационный вопрос. Толю знаю очень давно. По поводу молчания его не могу ничего сказать. Он же пока еще ничего не сказал. Пока только мы сделали действия, которые лишили его достижений. С его стороны мы ничего не услышали. Надо у него спросить, что происходит.

Пока он не ответит, я считаю, преждевременно делать какие-то поспешные выводы. Пока выводы делаем только мы, не зная, что и как у него. А выводы надо делать всегда после того, как высказались обе стороны», - сказал Ващук.

Источник — FanDay

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    UAZAK, 16.03.2022 12:27
    +1
    Ще одно гівно рот відкрило зрадник брехло ...
    Ссылка
    online
    Metalist1925, 16.03.2022 12:08
    +1
    Коли Гусєву борг повернеш?
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    Sdag, 16.03.2022 12:52
    0
    Может он намекает что Тимощук спящий агент Украинских Спецслужб и скоро он совершит дерзкое покушение на )(уйло в бункере
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    samird, 16.03.2022 12:40
    -1
    Ничего другого и не ждал. https://www.youtube.com/watch?v=D-9t6fdwylc
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