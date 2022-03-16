Андрей ПАВЕЛКО: «Мне и семье предлагали выехать»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что ему и его семье предлагали покинуть Украину из-за войны, но он отказался.

«Я очень благодарен президентам национальных ассоциаций, федераций футбола, которые мне звонили и предлагали услуги для того, чтобы вывезти и штаб, и офис, и меня лично, и мою семью. Я всех их поблагодарил и сказал, что вся наша футбольная семья, я и моя семья будем в Украине до дня победы и до того момента, когда мы победим этот фашизм, который пришёл на нашу землю», - сказал Павелко.