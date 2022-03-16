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Ман Сити готов сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком в Англии

Звездный форвард может оказаться в АПЛ

  • 16.03.2022 09:59
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Ман Сити готов сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком в Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» вскоре усилит свой состав нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

Как сообщает источник, «горожане» готовы сделать 21-летнего норвежца самым высокооплачиваемым игроком Английской Премьер-лиги. Клуб может платить футболисту зарплату свыше 500 тысяч фунтов в неделю.

В настоящее время больше всех в Премьер-лиге зарабатывают Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – около 385 тысяч в неделю.

В «Ман Сити» полагают, что Холанд определится с будущим в течение месяца.

В этом сезоне Холанд забил 16 голов, сделал 5 ассистов за 15 матчей в Бундеслиге.

Источник — Daily Mail

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