Ман Сити готов сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком в Англии

«Манчестер Сити» вскоре усилит свой состав нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

Как сообщает источник, «горожане» готовы сделать 21-летнего норвежца самым высокооплачиваемым игроком Английской Премьер-лиги. Клуб может платить футболисту зарплату свыше 500 тысяч фунтов в неделю.

В настоящее время больше всех в Премьер-лиге зарабатывают Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – около 385 тысяч в неделю.

В «Ман Сити» полагают, что Холанд определится с будущим в течение месяца.

В этом сезоне Холанд забил 16 голов, сделал 5 ассистов за 15 матчей в Бундеслиге.