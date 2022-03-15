Переименовали стадион. Барселона объявила о сделке со Spotify

«Барселона» и крупнейший музыкальный сервис Spotify объявили о сделке на переименование стадиона каталонского клуба.
С нового сезона арена «Барселоны» будет называться Spotify Камп Ноу. Кроме того, реклама бренда появится на футболках команды.
Сделка рассчитана на 4 года, клуб получит 75 миллионов евро в год.
Источник — ФК Барселона
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.