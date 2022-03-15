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Никто ничего не понял. Дзюба отказался приехать в сборную России

Из-за родственников в Украине?

  • 15.03.2022 21:25
  • 5701 просмотр
  • 3 комментария
Никто ничего не понял. Дзюба отказался приехать в сборную России
© fc-zenit.ru

Форвард «Зенита» Артем Дзюба довольно неожиданно отказался приехать на тренировочный сбор национальной команды России.

Тренер Валерий Карпин сперва заявил, что это связано с тем, что у игрока много родственников в Украине, поэтому он сейчас не готов играть и хочет взять паузу, так как переживает.

Позже Дзюба опроверг это и сослался на некие другие семейные обстоятельства, но, как это принято в России, многие сразу назвали игрока предателем.

Россия должна была сыграть матч плей-офф отбора ЧМ-2022 против Польши, но получила бан ФИФА из-за войны против Украины.

Источник — Sport.ua

(37 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    vasiakurolesov, 15.03.2022 22:08
    +1
    эритрея для Вас уже не вариант???
    Ссылка
    online
    barsch., 15.03.2022 22:25
    0
    an52, 15.03.2022 21:50
    Цікаво, а нащо їм взагалі тренувальний збір, якщо грати нема з ким?
    со сборной белой руси и сирии
    Ссылка
    online
    an52, 15.03.2022 21:50
    -1
    Цікаво, а нащо їм взагалі тренувальний збір, якщо грати нема з ким?
    Ссылка
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