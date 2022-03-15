Никто ничего не понял. Дзюба отказался приехать в сборную России

Форвард «Зенита» Артем Дзюба довольно неожиданно отказался приехать на тренировочный сбор национальной команды России.

Тренер Валерий Карпин сперва заявил, что это связано с тем, что у игрока много родственников в Украине, поэтому он сейчас не готов играть и хочет взять паузу, так как переживает.

Позже Дзюба опроверг это и сослался на некие другие семейные обстоятельства, но, как это принято в России, многие сразу назвали игрока предателем.

Россия должна была сыграть матч плей-офф отбора ЧМ-2022 против Польши, но получила бан ФИФА из-за войны против Украины.