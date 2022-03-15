ОФИЦИАЛЬНО. Украинец Полярус перешел в Брук-Бет Термалицу

29-летний украинский полузащитник Артем Полярус стал новичком польского клуба «Брук-Бет Термалица».
Футболистом польского клуба Полярус стал на правах свободного агента, так как ранее выразил желание расторгнуть контракт с российским «ахматом».
По информации портала Transfermarkt, контракт Поляруса с «Брук-Бет Термалицей» рассчитан до лета 2024 года.
В настоящий момент «Брук-Бет Термалица» является главным аутсайдером розыгрыша польской Экстракласы.
Источник — ФК Брук-Бет Термалица
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