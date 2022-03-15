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ОФИЦИАЛЬНО. Украинец Полярус перешел в Брук-Бет Термалицу

До этого экс-хавбек «Александрии» два с половиной года провел на россии

  • 15.03.2022 20:51
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ОФИЦИАЛЬНО. Украинец Полярус перешел в Брук-Бет Термалицу
© ФК Брук-Бет Термалица

29-летний украинский полузащитник Артем Полярус стал новичком польского клуба «Брук-Бет Термалица».

Футболистом польского клуба Полярус стал на правах свободного агента, так как ранее выразил желание расторгнуть контракт с российским «ахматом».

По информации портала Transfermarkt, контракт Поляруса с «Брук-Бет Термалицей» рассчитан до лета 2024 года.

В настоящий момент «Брук-Бет Термалица» является главным аутсайдером розыгрыша польской Экстракласы.

Источник — ФК Брук-Бет Термалица

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