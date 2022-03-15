Анатолий ТРУБИН: «Сначала был шок. Говорил себе, что этого не может быть»

Анатолий Трубин рассказал о том, как изменилась его жизнь с началом военной агрессии РФ, о поддержке тренеров, желании быть полезным и видеообращении игроков сборной с призывом остановить войну.

– Анатолий, сразу после военной агрессии рф ты вместе с другими игроками национальной сборной страны записал видеообращение с призывом остановить войну. Кто был главным организатором и идейным вдохновителем?

– Это была коллективная идея. В сборной Украины между всеми ребятами сложились отличные дружеские отношения без деления на клубы. Мы всегда находимся на связи и коммуницируем. Когда записывали обращение, наверное, еще не совсем осознавали масштаб той трагедии, с которой столкнулась наша страна. Но было понимание, что нельзя оставаться в стороне, что эту катастрофу нужно останавливать как можно скорее, а также попытаться доносить миру правду о происходящем. Что в Украине страдают и гибнут мирные жители, детки… Что нельзя оставаться в стороне, ведь людское горе не имеет границ.

– Как твоя жизнь изменилась по сравнению с довоенной?

– Во-первых, пришлось поменять место проживания. К слову, на этом в том числе настаивали наши тренеры, ведь в столице с первых дней стало небезопасно. Замечу, что тренерский штаб во главе с Роберто Де Дзерби одним из последних покинул Украину. Это была их принципиальная позиция: сначала эвакуируются игроки, только потом – тренеры. Сейчас они практически каждый день связываются и интересуются, насколько безопасно у нас, переживают и поддерживают. Важно, когда главный тренер относится к каждому игроку, как к родному человеку.

– Как тебе в этой стрессовой ситуации удается находить мотивацию?

– Действительно, сначала был шок. Все настолько перевернулось и стало отличаться от привычной жизни, что поймал себя на мысли: Толя, этого не может быть, это просто страшный сон, который вот-вот закончится. И от понимания, что это реальность, что это по-настоящему, становилось особенно страшно.

– Что сейчас в приоритете в твоем дневном распорядке?

– День начинается и заканчивается с обзвона родных, близких и друзей: как они там – живы, здоровы? К сожалению, много наших соотечественников очень страдают, терпят лишения, гибнут. Особенно тяжело приходится тем, кто в Мариуполе, Волновахе... Там катастрофическая ситуация. Важно, что сейчас наша страна как никогда сплотилась и каждый старается помочь, чем может. По мере возможности стараюсь также узнавать, чем могу быть полезен и помогать – обычным людям, волонтерам, армии.

– В силу возраста ты востребован и в молодежной, и в национальной сборной Украины. Обе команды принимают участие в ответственных отборах, что по этому поводу говорят тренеры?

– Все жители Украины сейчас являются заложниками военной агрессии, футболисты – не исключение. Мы также остались без любимого дела и не знаем, что нас ждет в будущем. Матчи украинских сборных переносят – это пусть и временное, но решение. Гораздо важнее сейчас сохранить жизни наших граждан, остановить разрушение мирных городов, остановить войну.