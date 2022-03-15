Андрей ШЕВЧЕНКО: «Нельзя перечеркнуть историю Челси»

Бывший форвард «Челси» Андрей Шевченко поддержал фанатов клуба, который испытывает серьезные трудности из-за санкции правительства Великобритании:

«Сейчас очень трудный момент для меня, я не думаю о футболе. Мои мысли, все мое внимание направлено на то, чтобы помочь своей стране, но я знаю об этой ситуации. Сейчас очень трудный момент для болельщиков «Челси», для клуба.

Думаю, что нельзя перечеркнуть историю «Челси». Болельщики должны быть сильными и поддерживать клуб».