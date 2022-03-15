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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Нельзя перечеркнуть историю Челси»

Экс-форвард «Челси» поддержал фанатов клуба

  • 15.03.2022 19:10
  • 694 просмотра
  • 1 комментарий
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Нельзя перечеркнуть историю Челси»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший форвард «Челси» Андрей Шевченко поддержал фанатов клуба, который испытывает серьезные трудности из-за санкции правительства Великобритании:

«Сейчас очень трудный момент для меня, я не думаю о футболе. Мои мысли, все мое внимание направлено на то, чтобы помочь своей стране, но я знаю об этой ситуации. Сейчас очень трудный момент для болельщиков «Челси», для клуба.

Думаю, что нельзя перечеркнуть историю «Челси». Болельщики должны быть сильными и поддерживать клуб».

Источник — Daily Mail

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    yan2018, 15.03.2022 19:27
    -1
    Как был клоуном королевской, так и остался.
    Ссылка
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