Известный экс-футболист пропал без вести в Мариуполе

На протяжении почти трех недель войны с россией Мариуполь находится под массивными обстрелами со стороны оккупантов. В городе много погибших и пропавших без вести.

Среди второй категории оказался и 39-летний экс-футболист Леонид Бояринцев. Он вместе с женой Анной не выходил на связь еще со 2 марта.

Бояринцев является уроженцем Иловайска (Донецкая область). С 2000 по 2017 годы выступал за алчевскую «Сталь», «Мариуполь» и «Нефтяник», в котором провел 9 лет и был капитаном команды.