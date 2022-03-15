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Известный экс-футболист пропал без вести в Мариуполе

Леонид Бояринцев не выходил на связь со 2 марта

  • 15.03.2022 18:18
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Известный экс-футболист пропал без вести в Мариуполе
© Facebook. Леонид Бояринцев

На протяжении почти трех недель войны с россией Мариуполь находится под массивными обстрелами со стороны оккупантов. В городе много погибших и пропавших без вести.

Среди второй категории оказался и 39-летний экс-футболист Леонид Бояринцев. Он вместе с женой Анной не выходил на связь еще со 2 марта.

Бояринцев является уроженцем Иловайска (Донецкая область). С 2000 по 2017 годы выступал за алчевскую «Сталь», «Мариуполь» и «Нефтяник», в котором провел 9 лет и был капитаном команды.

Источник — Facebook

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