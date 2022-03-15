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ФОТО. Теперь Шмидт. Бывшая украинская теннисистка Заневская вышла замуж

Марина хотела сыграть свадьбу в Украине, но война внесла свои коррективы

  • 15.03.2022 17:40
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ФОТО. Теперь Шмидт. Бывшая украинская теннисистка Заневская вышла замуж
© Инстаграм

Бывшая украинская теннисистка Марина Заневская, которая сейчас защищает цвета бельгийского флага, сообщила о том, что вышла замуж.
 
Избранником 28-летней уроженки Одессы стал Филипп-Андреас Шмидт из Дюссельдорфа.
 
«Мы должны были пожениться в Украине. Страшно писать об этом, но из-за войны в моей родной стране сейчас определенно не время праздновать и веселиться. За последние две недели я поняла, что нет ничего важнее мира, семьи, любви. Я поняла, кто настоящие друзья, а кто – нет. Я поняла, что не нужно ждать завтра, чтобы что-то сделать, или ждать идеального момента, потому что это завтра может и не наступить.
 
В это воскресенье, 13 марта, мы поженились (самое смешное в том, что именно в этот день 2 года назад мы вместе попали в локдаун, а потом сказали, что мы или убьем друг друга после локдауна, или поженимся) и вот мы здесь.
 
Мы обязательно запомним этот сумасшедший день, и нам будет что рассказать нашим детям. Я молюсь о том, чтобы война в Украине закончилась, и мы снова увидели мою семью и отпраздновали мир и наш особенный момент в нашей жизни!
 
Я люблю вас, мистер Шмидт. Ваша миссис Шмидт», – написала Марина в инстаграме.

Источник — Instagram

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