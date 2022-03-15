Дейвидас ШЕМБЕРАС: «Тимощук как человек оказался говном»

Бывший игрок московского ЦСКА, литовец Дейвидас Шемберас, оценил поведение тренера «Зенита» Анатолия Тимощука во время войны в Украине:

«Что можно говорить о человеке, который ради денег продает свое государство? Он сам выбирает свой путь. Как видим, избрал путь в россии с деньгами.

Без Украины, без людей, с которыми вырос в того, у кого вырос – именно Украина дала ему наибольший импульс. Он прекрасный футболист, но как человек оказался говном. Вот что я о нем думаю».