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Дейвидас ШЕМБЕРАС: «Тимощук как человек оказался говном»

Литовский футболист – о тренере «Зенита»

  • 15.03.2022 15:05
  • 739 просмотров
  • 2 комментария
Дейвидас ШЕМБЕРАС: «Тимощук как человек оказался говном»
© ФК Зенит. Анатолий Тимощук

Бывший игрок московского ЦСКА, литовец Дейвидас Шемберас, оценил поведение тренера «Зенита» Анатолия Тимощука во время войны в Украине:

«Что можно говорить о человеке, который ради денег продает свое государство? Он сам выбирает свой путь. Как видим, избрал путь в россии с деньгами.

Без Украины, без людей, с которыми вырос в того, у кого вырос – именно Украина дала ему наибольший импульс. Он прекрасный футболист, но как человек оказался говном. Вот что я о нем думаю».

Источник — Футбол 24

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    batters, 15.03.2022 15:12
    +2
    Дейвидас Шемберас - рекордсмен чемпионата России по количеству красных карточек за карьеру (11).
    Вспыльчивый парень
    Ссылка
    GloryUkraine, 15.03.2022 15:27 (изменен)
    0
    Підніміть всі мої коментарі за останні 20 років і побачите, що я постійно негативно відзивався про тимощука, як гравця за що мене постійно мінусували. А він ще й як людина-абсолютний покидьок.
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