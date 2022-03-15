ВИДЕО. Томас ТУХЕЛЬ: «Если нужно, привезу команду на минивэне»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о подготовке к поездке на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лиллем». Ранее счета лондонского клуба были заморожены из-за включения владельца «Челси» Романа Абрамовича в санкционные списки Великобритании.

Сообщалось, что из-за этого у «Челси» могут возникнуть сложности с оплатой перелётов и прочими расходами.