Валерий БОНДАРЬ: «Харьков был, есть и останется украинским»

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь обратился к россиянам, которые уничтожают его родной город Харьков.

«Мне очень больно смотреть на то, что сейчас происходит с моим родным городом Харьковом. Что творят русские фашисты? Это просто ужас. Они уничтожают мирных людей, убивают детей, сбрасывают бомбы на дома. И я лично знаю, что это делает русская нация и русский народ. Очень больно от того, что сейчас творится в моем родном городе. Это был красивый, который стремился в Европу, город Харьков. Конечно, очень больно от того, что сейчас происходит с ним. Я уверен, что Харьков был, есть и останется украинским. Слава Украине! Героям Слава!», - сказал Бондарь.