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Валерий БОНДАРЬ: «Харьков был, есть и останется украинским»

Украинский защитник в шоке от того, как российские войска бомбят его родной город

  • 15.03.2022 14:46
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Валерий БОНДАРЬ: «Харьков был, есть и останется украинским»
© ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь обратился к россиянам, которые уничтожают его родной город Харьков.

«Мне очень больно смотреть на то, что сейчас происходит с моим родным городом Харьковом. Что творят русские фашисты? Это просто ужас. Они уничтожают мирных людей, убивают детей, сбрасывают бомбы на дома. И я лично знаю, что это делает русская нация и русский народ. Очень больно от того, что сейчас творится в моем родном городе. Это был красивый, который стремился в Европу, город Харьков. Конечно, очень больно от того, что сейчас происходит с ним. Я уверен, что Харьков был, есть и останется украинским. Слава Украине! Героям Слава!», - сказал Бондарь.

Источник — Футбол 1/2/3

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