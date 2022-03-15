УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Эриксен вызван в сборную Дании впервые после остановки сердца

Долгожданное возвращение звездного хавбека

  • 15.03.2022 14:40
  • 154 просмотра
  • 0 комментариев
Эриксен вызван в сборную Дании впервые после остановки сердца
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Датский футбольный союз официально сообщил о том, что полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен вызван на мартовские матчи сборной Дании. Команда проведет товарищеские поединки против Нидерландов с Сербии.

Для Эриксена это первый вызов в сборную Дании после остановки сердца, которую он перенес во время матча Евро-2020 против Финляндии. После этого 30-летнему хавбеку установили кардиостимулятор.

Напомним, с января текущего года Эриксен является игроком «Брентфорда». На его счету 1 ассист в 3 матчах АПЛ.

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности