Эриксен вызван в сборную Дании впервые после остановки сердца

Датский футбольный союз официально сообщил о том, что полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен вызван на мартовские матчи сборной Дании. Команда проведет товарищеские поединки против Нидерландов с Сербии.

Для Эриксена это первый вызов в сборную Дании после остановки сердца, которую он перенес во время матча Евро-2020 против Финляндии. После этого 30-летнему хавбеку установили кардиостимулятор.

Напомним, с января текущего года Эриксен является игроком «Брентфорда». На его счету 1 ассист в 3 матчах АПЛ.