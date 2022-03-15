Эриксен вызван в сборную Дании впервые после остановки сердца

Датский футбольный союз официально сообщил о том, что полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен вызван на мартовские матчи сборной Дании. Команда проведет товарищеские поединки против Нидерландов с Сербии.
Для Эриксена это первый вызов в сборную Дании после остановки сердца, которую он перенес во время матча Евро-2020 против Финляндии. После этого 30-летнему хавбеку установили кардиостимулятор.
Напомним, с января текущего года Эриксен является игроком «Брентфорда». На его счету 1 ассист в 3 матчах АПЛ.
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