ГРИГОРЧУК: «После победы Украина будет намного сильнее и будет развиваться»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук врассказал, что будет с украинским футболом после победы Украины в войне.

«Это ужас. Это большая беда. Каждый из нас должен сделать для того, чтобы быстрее победить, освободить нашу страну. Это позволит быстрее вернуться к нормальной жизни.

Я вижу из того, что происходит: мы уже сильнее - каждый из нас. Я по себе ощущаю, что есть такой патриотизм. Понимаю, что Украина будет намного сильнее и будет развиваться. Хочется, чтобы это произошло как можно быстрее.

Что будет с украинским футболом? Сейчас даже футбол по телевизору не смотрю. И мне не до него, и многим людям не до этого. Но, конечно, мы должны верить в то, что обязательно придет время, когда мы будем на стадионе - опять будет чемпионат Украины, будут болельщики на трибунах, люди будут получать удовольствие от футбола», - сказал Григорчук.