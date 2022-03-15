УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

ГРИГОРЧУК: «После победы Украина будет намного сильнее и будет развиваться»

Украинский тренер уверен, что мы разгромим российских ублюдков

  • 15.03.2022 14:14
  • 365 просмотров
  • 1 комментарий
ГРИГОРЧУК: «После победы Украина будет намного сильнее и будет развиваться»
© ФК Черноморец

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук врассказал, что будет с украинским футболом после победы Украины в войне.

«Это ужас. Это большая беда. Каждый из нас должен сделать для того, чтобы быстрее победить, освободить нашу страну. Это позволит быстрее вернуться к нормальной жизни.

Я вижу из того, что происходит: мы уже сильнее - каждый из нас. Я по себе ощущаю, что есть такой патриотизм. Понимаю, что Украина будет намного сильнее и будет развиваться. Хочется, чтобы это произошло как можно быстрее.

Что будет с украинским футболом? Сейчас даже футбол по телевизору не смотрю. И мне не до него, и многим людям не до этого. Но, конечно, мы должны верить в то, что обязательно придет время, когда мы будем на стадионе - опять будет чемпионат Украины, будут болельщики на трибунах, люди будут получать удовольствие от футбола», - сказал Григорчук.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    alefteev77, 15.03.2022 14:23 (изменен)
    +1
    Кацапня знищує міста під нуль дитячі садочки, пологові будинки, школи. Вже вщент зруйновано Ізюм, Волноваху, Бородянку, безліч сіл з цивільними людьми.
    -
    Рашисти грабують, вбивають, ґвалтують. Жертви серед цивільного, беззбройного населення - вже десятки тисяч.
    -
    Але при цьому ні СБУ, ні Генеральна прокуратура не чіпає всю про-ватну нечисть, яка співала свою ватну пропаганду останні 8 років на каналах Ахметова, Медведчука, Коломойського про те, що росіяни не нападали на Україну.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности