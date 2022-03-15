УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Ральф РАНГНИК: «Будет очень важно забить первыми»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о предстоящем ответном матче с «Атлетико»

  • 15.03.2022 11:11
  • 210 просмотров
  • 0 комментариев
Ральф РАНГНИК: «Будет очень важно забить первыми»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского «Атлетико».

«Атлетико» не возражает, если соперник выигрывает владение мячом. В последних матчах чемпионата Испании «Атлетико» неизменно проигрывал владение. Мы к этому готовы. Конечно, будет очень важно забить первыми. Забить, а не пропустить. Это имеет определяющее значение. Мы, конечно, будем стараться не пропустить вообще, но самое главное - открыть счет», - сказал Рангник.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Атлетико» состоится во вторник, 15 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности