Ральф РАНГНИК: «Будет очень важно забить первыми»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского «Атлетико».

«Атлетико» не возражает, если соперник выигрывает владение мячом. В последних матчах чемпионата Испании «Атлетико» неизменно проигрывал владение. Мы к этому готовы. Конечно, будет очень важно забить первыми. Забить, а не пропустить. Это имеет определяющее значение. Мы, конечно, будем стараться не пропустить вообще, но самое главное - открыть счет», - сказал Рангник.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Атлетико» состоится во вторник, 15 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.