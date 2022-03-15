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ПАВЕЛКО: «Дом футбола предоставлен под нужды медицины и военного госпиталя»

УАФ делает все возможное для победы Украины

  • 15.03.2022 10:39
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ПАВЕЛКО: «Дом футбола предоставлен под нужды медицины и военного госпиталя»
© Facebook. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, какой функционал представляет Дом футбола в военное время.

«Я думаю, что никому не секрет, что у нас хорошие взаимоотношения с военным госпиталем. И когда начались боевые действия, мы предоставили Дом футбола под нужды гуманитарных вопросов, медицины и, конечно же, военного госпиталя.

Мы знаем, что сегодня нужно предоставить всё, что необходимо для победы, и мы отдали Дом футбола под такие нужды. Они сегодня работают и сегодня идут грузы с медицинскими препаратами, с возможностью гуманитарных наших партнеров, которые нам помогают. Дом футбола сегодня находится на передовой: помогает нашим военным, нашим киевским больницам, для того чтобы в такое время быть максимально эффективными для победы нашей страны», - сказал Павелко.

Источник — Футбол 1/2/3

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