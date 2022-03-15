Из-за войны Александрию покинули два основных игрока

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал, кто из легионеров команды покинул Украину в связи с войной против российских оккупантов.
«Каспарс Дубра отправился в Латвию и подписал контракт с футбольным клубом РФШ. Я думаю, что он уже не вернется в «Александрию». Руководство клуба решило попрощаться с ним по обоюдному согласию. Клаудио Спинелли тоже уехал, но по нему пока ничего неизвестно. А те, кто не смог уехать, остались в «Александрии», - сказал Гура.
Источник — FanDay
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