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Андрей ПАВЕЛКО: «Украине сыграть против Шотландии в марте невозможно»

Президент УАФ дал ответ на главный вопрос

  • 15.03.2022 07:59
  • 1022 просмотра
  • 3 комментария
Андрей ПАВЕЛКО: «Украине сыграть против Шотландии в марте невозможно»
© УАФ. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, когда сборная Украины сыграет в стыковых матчах за правой выйти на ЧМ 2022.

«Во-первых, я хочу поблагодарить Александера Чеферина, который с первой минуты начала войны, и до сегодняшнего дня с нами на связи. Он 3-4 раза в день звонит, узнаёт информацию, волнуется, уточняет как ситуация, чем можно помочь.

Сегодня мы открыли координационный центр на базе УАФ. По каждому направлению закреплены сотрудники, которые отвечают за документальные вопросы, детско-юношеский футбол, арбитров, игроков сборных, УПЛ, ПФЛ – есть все сотрудники по направлениям.

Мы попросили Александера Чеферина открыть такой же штаб в УЕФА. Он помогает нам координировать всю предложенную помощь от национальных ассоциаций и таких клубов как Ювентус, Кальяри, Бенфика и многих других. Я боюсь кого-то не упомянуть. Сейчас это большое количество клубов, которые откликнулись предоставить помощь нашим детско-юношеским командам.

Конечно же, Чеферин вместе с Джанни Инфантино, с которым я тоже каждый день на связи, очень жестко приняли решение по стране-агрессору и помогают сегодня с гуманитарной помощью.

По поводу сборной, все понимают, что сыграть в марте сейчас – невозможно. Матч перенесен на июнь. Никто не может сказать как ситуация будет развиваться дальше. Мы понимаем, что наши болельщики хотели бы, чтобы наша сборная подошла в наилучшем состоянии к этим матчам. Сегодня наши мысли, к сожалению, не о футболе, а о стране, человеческих жизнях.

Мы уверены, что эта война обязательно закончится, мы каждый день приближаемся к нашей победе. Я уверен, что наши игроки после войны обязательно подарят нашим болельщикам лучшую эмоцию своей игрой и попаданием на ЧМ. Мы сделаем все, чтобы наша команда подготовилась, выступила как можно удачнее и сделала долгожданный подарок болельщикам. И УЕФА, и ФИФА нас в этом поддерживают, помогают нам, чтоб наша команда могла подготовиться и выступить как можно лучше», - сказал Павелко.

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
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    VikyKrasotulechka, 15.03.2022 08:18 (изменен)
    +1
    Да кому нужен ето футболх сейчас? Да и игроки поджав хвост. все убежали с Украины. Успевают только говорит как они пишаються родиной своею.. Зато потом будут говорить какие они герои...автомат в руки и вперёд. .ну ничего. . Сашка Алиев найдёт каждую падлу...
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    alefteev77, 15.03.2022 09:23
    0
    Донецкие вообще планируют спасать Донбасс и Мариуполь? Как там дворцы Ахметова и Суркиса под Киевом - стоят? Где все ОПЗЖ?
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    April, 15.03.2022 08:59
    0
    В этом году война точно не закончится. Разумней было бы сняться в пользу Шотландии. Учитывая большую помощь Украине со стороны всей Британии.
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    online
    Andrey111, 15.03.2022 08:51
    0
    Павелко, сученок, что ты ещё тявкаешь, автомат в руки, прихвати пи,,, са Денисова и Киев защищать, ублюдки
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