АПЛ. Ман Сити потерял очки с Кристал Пэласом, Зинченко остался в запасе

В матче 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде не сумел обыграть «Кристал Пэлас» - ничья 0:0. Украинский полузащитник Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных.

«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» - 0:0

Эта потеря очков «Манчестер Сити» еще сильнее обострила чемпионскую гонку в АПЛ. Теперь «Ливерпуль» отстает всего на 4 очка и имеет один матч в запасе. «Кристал Пэлас» идет 11-м с 34 баллами.