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29-й тур
Кристал Пэлас
0 : 0
Ман Сити
14.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

АПЛ. Ман Сити потерял очки с Кристал Пэласом, Зинченко остался в запасе

Интрига в борьбе за чемпионства обострилась еще сильнее

  • 15.03.2022 00:02
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АПЛ. Ман Сити потерял очки с Кристал Пэласом, Зинченко остался в запасе
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде не сумел обыграть «Кристал Пэлас» - ничья 0:0. Украинский полузащитник Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных.

«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» - 0:0

Эта потеря очков «Манчестер Сити» еще сильнее обострила чемпионскую гонку в АПЛ. Теперь «Ливерпуль» отстает всего на 4 очка и имеет один матч в запасе. «Кристал Пэлас» идет 11-м с 34 баллами.

Источник — Sport.ua

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