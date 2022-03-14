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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Тимощук – предатель. Я очень разочарован»

Экс-игрок сборной Украины – об экс-партнере по команде

  • 14.03.2022 23:03
  • 1198 просмотров
  • 1 комментарий
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Тимощук – предатель. Я очень разочарован»
© Футбол 1/2/3. Артем Федецкий

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал поведение своего земляка Анатолия Тимощука:

«Предатель. Это чтоб ничего другого не говорить. Я ему написал сообщение. Он его прочитал, но оставил без ответа. Его поведение в этой ситуации удивляет. Россия обстреливает мирных жителей, сбрасывает бомбы на роддом, и он все это знает, потому что его родители живут в Луцке. Он ведь наверняка поддерживает связь с отцом, который в курсе того, что происходит.

Цинично закрывать глаза на происходящее и никак не реагировать. Что у тебя должно быть в груди? Думаю, сердца там точно нет. Он не переживает и ничего не пытается сделать. Просто молчать…

Никто не заставляет его брать автомат и сразу идти воевать. Он был символом сборной Украины. 144 матча! Никому такое не удавалось и в ближайшее время не удастся. Думаю, что в его случае деньги значат намного больше, чем то, что происходит в Украине.

Я не могу сказать о Толике, что он патриот. Я очень разочарован. Никогда не мог представить такого отношения с его стороны. Мы дружили. Когда играли за сборную, вместе с ним ездили в госпиталь к нашим раненым, проведывали военных, привозили им подарки. Для них это многое значило, и Толик сам это прекрасно видел. И после этого засунуть язык в жопу и молчать, это настолько цинично и низко… Это его выбор. Он его сделал. Не знаю, как он с этим будет жить. Украина победит, а ему с этим жить. Ничего не мешало ему разорвать контракт и поехать в какую-то другую страну. Я не говорю про Украину. Тут его особо никто не ждет. Выехать в любую другую страну и как-то помочь нашей армии.

Даже те украинские футболисты, которые играли за российские клуб и говорили, что футбол вне политики, разорвали контракты и уехали, а Толик продолжает работать в «Зените». Это преступление против своего народа и против своей совести. В семье не без урода».

Источник — FanDay

(20 голосов)

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Сначала:
    online
    Yanker8888888888, 15.03.2022 00:10
    0
    РАШИСТ толик анаболик
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