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Юрий ГУРА: «Санкции санкциями, но нас бомбят»

Наставник «Александрии» - о войне в Украине

  • 14.03.2022 22:27
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Юрий ГУРА: «Санкции санкциями, но нас бомбят»
© ФК Александрия. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура поделился своим мнением по поводу поведения западных союзников во время войны в Украине:

– Санкции санкциями, но нас бомбят. Если бы закрыли небо, это я понимаю. Мне кажется, что это самая лучшая санкция, которая должна быть первоочередной. А потом уже с ними разбираться. У нас гибнут мирные люди, а санкции, которые они вводят в одно место.

– Гвардиола недавно раскритиковал НАТО, ЕС и США из-за слабой поддержки Украины, он прав?
– Я считаю, что да. Первое, что нужно было сделать – это закрыть небо. Нужно это все быстрее делать, чтобы уберечь людей.

Источник — FanDay

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