Томас ТУХЕЛЬ: «Не будет автобуса – поедем в Лилль на авто»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил о том, что, несмотря на санкции, команда будет добираться на матч Лиги чемпионов против «Лилля» (16 марта) любым возможным способом:

«Насколько мне известно, мы полетим на самолете. Мы следим за тем, как будут разворачиваться события, но думаю, что все будет нормально.

Матч состоится. Если мы не сможем лететь — поедем на автобусе, не будет автобуса — поедем на авто, я сам сяду за руль».