УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Томас ТУХЕЛЬ: «Не будет автобуса – поедем в Лилль на авто»

Наставник «Челси» - о матче против «Лилля»

  • 14.03.2022 19:55
  • 1377 просмотров
  • 1 комментарий
Томас ТУХЕЛЬ: «Не будет автобуса – поедем в Лилль на авто»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил о том, что, несмотря на санкции, команда будет добираться на матч Лиги чемпионов против «Лилля» (16 марта) любым возможным способом:

«Насколько мне известно, мы полетим на самолете. Мы следим за тем, как будут разворачиваться события, но думаю, что все будет нормально.

Матч состоится. Если мы не сможем лететь — поедем на автобусе, не будет автобуса — поедем на авто, я сам сяду за руль».

Источник — Sport Mediaset

(18 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Юрий Карпенко, 14.03.2022 20:46
    -1
    Може на снаряді полетите, Рома вам знайде
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности