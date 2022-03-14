ВИДЕО. Сборная Украины без УПЛ: кому играть против Шотландии?

Что будет, если УПЛ не успеют восстановить? Как готовиться и кто сыграет в плей-офф за выход на Чемпионат мира в Катаре? Постарался ответить на этот вопрос в новом видео! Как будет выглядеть сборная Украины Александра Петракова, если туда могут поехать ТОЛЬКО украинцы-легионеры.