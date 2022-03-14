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ДИТЯТЬЕВ: «Русские даже голыми и босыми не будут бороться за свободу»

Игрок «Краковии» передал настроения русских футболистов

  • 14.03.2022 18:56
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ДИТЯТЬЕВ: «Русские даже голыми и босыми не будут бороться за свободу»
© 058sport.pt. Алексей Дитятьев

Футболист польской «Краковии» Алексей Дитятьев рассказал о своих попытках достучаться к российским футболистам касательно войны в Украине.

«Я общался с российскими футболистами, с которыми играл в клубе. Они не верят, что могут что-либо изменить. Думаю, разница в том, что им не нужна свобода.

Украинцы – свободные люди. Хотят свободы, европейской жизни, а им это не нужно, они не хотят бороться за чью-то свободу. Их так запугали, что они не желают ничего поменять. Голые, босые будут ходить в россии. У них не будет ничего работать, не будет денег, но они ничего не сделают. Я в этом уверен. Они в информационном вакууме», - сказал Дитятьев.

Источник — Футбол 1/2/3

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