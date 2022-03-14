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Сергей РЕБРОВ: «Нет сомнения, что Абрамович напрямую связан с Путиным»

Украинский тренер высказался о санкциях против Романа Абрамовича

  • 14.03.2022 17:00
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Сергей РЕБРОВ: «Нет сомнения, что Абрамович напрямую связан с Путиным»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров прокомментировал санкции против российского бизнесмена Романа Абрамовича.

«Я рад, что санкции бьют по людям, финансирующим путинский режим. Если санкции коснулись Абрамовича, нет сомнения, что он напрямую связан с Путиным. Так что я это поддерживаю.

Я получаю огромное количество сообщений из Англии. Дэвид Платт очень часто пишет мне, он очень обеспокоен. Многие игроки, с которыми я играл или против которых я играл, спрашивают: «Что мы можем сделать для вас и для Украины?» Я ошеломлен и благодарен», - сказал Ребров.

Источник — Daily Mirror

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