Ястремская попала в список участниц квалификации турнира в Майами

Украинская теннисистка Даяна Ястремская попала в список участниц квалификации турнира WTA 1000 в Майами.

Это произошло после снятия нескольких теннисисток.



Отметим, что на данный момент в основе Майами заявлены Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Марта Костюк. В квалификации – Леся Цуренко и Дарья Снигур.

Соревнования в основной сетке стартуют 21 марта. Призовой фонд Miami Open составляет $8,369,455.