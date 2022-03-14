Ястремская попала в список участниц квалификации турнира в Майами

Украинская теннисистка Даяна Ястремская попала в список участниц квалификации турнира WTA 1000 в Майами.
Это произошло после снятия нескольких теннисисток.
Отметим, что на данный момент в основе Майами заявлены Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Марта Костюк. В квалификации – Леся Цуренко и Дарья Снигур.
Соревнования в основной сетке стартуют 21 марта. Призовой фонд Miami Open составляет $8,369,455.
Источник — Twitter
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