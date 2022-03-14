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Ястремская попала в список участниц квалификации турнира в Майами

Даяна сыграет на крупном турнире во Флориде

  • 14.03.2022 15:17
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Ястремская попала в список участниц квалификации турнира в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Даяна Ястремская попала в список участниц квалификации турнира WTA 1000 в Майами.
Это произошло после снятия нескольких теннисисток.
 
Отметим, что на данный момент в основе Майами заявлены Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Марта Костюк. В квалификации – Леся Цуренко и Дарья Снигур.

Соревнования в основной сетке стартуют 21 марта. Призовой фонд Miami Open составляет $8,369,455.

Источник — Twitter

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