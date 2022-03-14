ФОТО. Васильков и Леоненко анонсировали аукцион для помощи украинской армии

Известный украинский журналист Николай Васильков анонсировал аукцион для помощи украинской армии.



«У меня в руках худи, которую нам с Дмитрием Дубасом предоставил Виктор Леоненко. Это его личный дизайн, там на фронтоне роспись Леона, а на спине Сабо, Лобан, Шева, Веремеев, Рац, Биба, Троха, Блоха, Беланов, Лесик, Тосик, Заваров, Сало, Бес и снова Леон», – написал журналист в фейсбуке.