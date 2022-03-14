УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Анжелик КЕРБЕР: «Сейчас все думают только о том, что происходит в Украине»

Экс-первая ракетка мира переживает за своих родных в Польше

  • 14.03.2022 14:13
  • 337 просмотров
  • 0 комментариев
Анжелик КЕРБЕР: «Сейчас все думают только о том, что происходит в Украине»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анжелик Кербер

Экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер рассказала о своем отношении к войне в Украине.
 
«Я стараюсь переключиться, когда нахожусь на корте, но сделать это непросто. Мои дедушка и бабушка из Польши, я тоже живу в Польше. Это очень близко. Это действительно сумасшествие какое-то, что происходит сейчас в мире. Я правда надеюсь, что будет мир. После коронавируса теперь происходит это безумие. Просто с ума сойти. Конечно, в Индиан-Уэллс все об этом говорят. Ты проверяешь новости каждый час, чтобы узнать, что произошло. Особенно я так делаю, потому что мы так близко и ощущения не самые приятные.
 
Когда я играла с Дарьей Касаткиной, то старалась не думать о том, что она из России. Я давно знаю Дарью… Это тема номер один сейчас, это всех пугает. Как я сказала, я живу не так далеко. Мои бабушка и дедушка живут в Польше, поэтому, конечно, ты следишь за новостями каждые пять минут или каждый час, остаешься на связи с людьми. Мне кажется, что сейчас все думают только о том, что происходит в Украине. Для меня теннис находится на втором, третьем, четвертом месте. Я стараюсь концентрироваться на игре, у меня неплохо получается это делать, но я переключаюсь в самый последний момент. За час до игры я бы не сказала, что сконцентрирована на предстоящем матче. Сейчас все немного иначе, чем было раньше.
 
Почему я вышла на матч с сине-желтой ленточкой? Это вообще не был вопрос для меня. Я планировала надеть её в первой игре, но у меня сломалась булавка. На следующий матч я её тоже надену», – сказала Кербер.

Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности