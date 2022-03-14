Анжелик КЕРБЕР: «Сейчас все думают только о том, что происходит в Украине»

Экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер рассказала о своем отношении к войне в Украине.



«Я стараюсь переключиться, когда нахожусь на корте, но сделать это непросто. Мои дедушка и бабушка из Польши, я тоже живу в Польше. Это очень близко. Это действительно сумасшествие какое-то, что происходит сейчас в мире. Я правда надеюсь, что будет мир. После коронавируса теперь происходит это безумие. Просто с ума сойти. Конечно, в Индиан-Уэллс все об этом говорят. Ты проверяешь новости каждый час, чтобы узнать, что произошло. Особенно я так делаю, потому что мы так близко и ощущения не самые приятные.



Когда я играла с Дарьей Касаткиной, то старалась не думать о том, что она из России. Я давно знаю Дарью… Это тема номер один сейчас, это всех пугает. Как я сказала, я живу не так далеко. Мои бабушка и дедушка живут в Польше, поэтому, конечно, ты следишь за новостями каждые пять минут или каждый час, остаешься на связи с людьми. Мне кажется, что сейчас все думают только о том, что происходит в Украине. Для меня теннис находится на втором, третьем, четвертом месте. Я стараюсь концентрироваться на игре, у меня неплохо получается это делать, но я переключаюсь в самый последний момент. За час до игры я бы не сказала, что сконцентрирована на предстоящем матче. Сейчас все немного иначе, чем было раньше.



Почему я вышла на матч с сине-желтой ленточкой? Это вообще не был вопрос для меня. Я планировала надеть её в первой игре, но у меня сломалась булавка. На следующий матч я её тоже надену», – сказала Кербер.