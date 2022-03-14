Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если и погибну, то со своими знаменитыми котами»

Бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, чем занимается во время российского вторжения.



«У меня пол дома престарелых, поэтому я ни в метро, ни в подвалы не хожу. Остаюсь дома, думаю, оно не спасет, если будут бомбить. У меня есть разрешение на резиновый пистолет, но это больше от мародеров. Зачем мне это нужно, я же мирный парень. Мне лучше в футбол поиграть, и научить кого-нибудь.



Если бы мне было страшно, бегал бы в метро или бомбоубежище. У меня даже жена никуда не уходит. Если и погибну, то со своими знаменитыми котами. Я вообще не волнуюсь – если оно дано, то никуда не укроешься.



Выбьем ли мы россиян? Откуда я знаю, я не специалист. Пусть политики разбираются.



Не понимаю, что в теробороне делают спортсмены, если честно. Если стрелять не умеешь, что делать, только мешаться? Я думаю, этим должны заниматься профессионалы», – заявил Леоненко.