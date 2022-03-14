УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если и погибну, то со своими знаменитыми котами»

Известный в прошлом футболист – о жизни во время войны с россией

  • 14.03.2022 12:53
  • 1995 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если и погибну, то со своими знаменитыми котами»
© ТК Футбол. Виктор Леоненко

Бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, чем занимается во время российского вторжения.
 
«У меня пол дома престарелых, поэтому я ни в метро, ни в подвалы не хожу. Остаюсь дома, думаю, оно не спасет, если будут бомбить. У меня есть разрешение на резиновый пистолет, но это больше от мародеров. Зачем мне это нужно, я же мирный парень. Мне лучше в футбол поиграть, и научить кого-нибудь.
 
Если бы мне было страшно, бегал бы в метро или бомбоубежище. У меня даже жена никуда не уходит. Если и погибну, то со своими знаменитыми котами. Я вообще не волнуюсь – если оно дано, то никуда не укроешься.
 
Выбьем ли мы россиян? Откуда я знаю, я не специалист. Пусть политики разбираются.
 
Не понимаю, что в теробороне делают спортсмены, если честно. Если стрелять не умеешь, что делать, только мешаться? Я думаю, этим должны заниматься профессионалы», – заявил Леоненко.

Источник — Facebook

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Микола Підпузько, 14.03.2022 13:16
    0
    Кожна людина має бути політично розбірлива. Недарма говорять- не цікавишся політикою, це не означає, що політика не цікавиться тобою. Це по-перше. По-друге, в школі з "мєлкашки" стріляли всі спортсмени і не тільки.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности