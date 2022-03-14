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ФОТО. Арсенал внес Лужного в заявку на матч против Лестера

В Лондоне помнят и уважают украинского футболиста

  • 14.03.2022 11:45
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ФОТО. Арсенал внес Лужного в заявку на матч против Лестера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший украинский легионер лондонского «Арсенала» Олег Лужный снова попал в заявку английского клуба.
 
«Канониры» внесли экс-защитника в состав команды, напечатанный в программке к матчу против «Лестера» (2:0).
 
Отметим, что Лужный сыграл в составе «Арсенала» 109 матчей в период с 1999 по 2003 годы.

Источник — Twitter

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