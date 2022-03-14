ФОТО. Арсенал внес Лужного в заявку на матч против Лестера

Бывший украинский легионер лондонского «Арсенала» Олег Лужный снова попал в заявку английского клуба.



«Канониры» внесли экс-защитника в состав команды, напечатанный в программке к матчу против «Лестера» (2:0).



Отметим, что Лужный сыграл в составе «Арсенала» 109 матчей в период с 1999 по 2003 годы.