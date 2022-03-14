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Денис БОЙКО – российским оккупантам: «Горите в огне, изверги»

Вратарь «Динамо» высказался о вторжении российских войск в Украину

  • 14.03.2022 10:41
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Денис БОЙКО – российским оккупантам: «Горите в огне, изверги»
© ФК Динамо Киев. Денис Бойко

Вратарь «Динамо» Денис Бойко обратился к российским захватчикам.
 
«Освободители еб***е. Вы заставляете наш народ страдать и плакать вместо того, чтобы радоваться и смеяться. Вам вернется вся та боль, которую мы почувствовали на себе. Горите в огне, изверги. Слава Украине», – написал Бойко.

Источник — Instagram

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