Денис БОЙКО – российским оккупантам: «Горите в огне, изверги»

Вратарь «Динамо» Денис Бойко обратился к российским захватчикам.



«Освободители еб***е. Вы заставляете наш народ страдать и плакать вместо того, чтобы радоваться и смеяться. Вам вернется вся та боль, которую мы почувствовали на себе. Горите в огне, изверги. Слава Украине», – написал Бойко.