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Андрей ПЯТОВ: «Самое страшное - гибель детей. Просто геноцид»

Вратарь команды рассказал о том, как встретил войну и как сейчас помогает Украине

  • 13.03.2022 19:56
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Андрей ПЯТОВ: «Самое страшное - гибель детей. Просто геноцид»
© shakhtar.com

Капитан «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов – о войне, помощи людям и сильной духом нации.

– Андрей, 18 дней Украина противостоит военной агрессии со стороны России. Какое у тебя к этому отношение?
– Такое чувство, что это длится уже вечность. Страшная война, это настоящий фашизм – даже не знаю, как объяснить словами. Одному человеку что-то взбрендило, и он решил напасть на мирную, свободную страну. Это самое ужасное. Как и все украинцы, мы надеемся, что это как можно скорее закончится.

– Как ты узнал о начале войны и какой была первая реакция?
– 24 февраля я проснулся в 5 утра от звука, похожего на пролетающий истребитель, а жена проснулась буквально через пару минут от звука взрыва. Она не поверила и сидела в шоке, а я сразу же открыл телефон, прочитал новости и увидел, что началась война. Тут же прозвучал еще один взрыв, и мы поняли, что нужно действовать: собирать детей, спускаться в паркинг, куда-то в укрытие, в подвал.

– Как следишь за ситуацией в стране? Поддерживаете связь с партнерами по команде?
– Очень внимательно слежу за всем, что происходит. Также вместе помогаем всем. И информационно тоже: мы должны донести миру, что это – российская агрессия, чему имеется множество фактов. Мы все видим своими глазами, все снимаем, фиксируем, а не то, что российская пропаганда, где просто на словах все, где не приводят никаких фактов. Это вообще абсурд. Поддерживаю, конечно же, контакты с партнерами, у команды есть группы: помогаем с выездами и переездом, стараемся, кто в чем нуждается, помочь, посоветовать или что-то еще.

– Как сейчас проходят дни для тебя и твоей семьи?
– Каждый день – как «день сурка». Потому что ничего не меняется, бомбежки продолжаются, мир это все видит, и дети это все видят. Самое страшное – дети гибнут, наши дети! Важно, что мы всему миру показываем, что это действительно просто геноцид.

– Ты принимал участие в записи обращения к футбольному сообществу с призывом говорить правду о войне. Как еще сейчас известные люди могут помочь украинскому народу в этой борьбе?
– Конечно, у известных людей есть влияние: как медийное, так и финансовое. Кто-то занимается волонтерством, кто-то вступает в тероборону или идет в ВСУ – каждый выбирает для себя. И так же мы с ребятами вместе помогаем нашим солдатам всем, в чем они нуждаются. Слава воинам – нашим героям! Хотел бы обратиться ко всем украинцам: каждый день вы доказываете, что являетесь самой сильной и лучшей нацией. Мы должны держаться вместе, потому что только сами можем помочь себе. Мы знаем, что у нас сильные духом люди, которые справятся и которые смогут все перебороть!

Источник — ФК Шахтер Донецк

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