Яремчук готов сыграть с Аяксом в Лиге чемпионов

По информации португальских СМИ, украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук, пропускавший последние матчи из-за болезни, готов вернуться к тренировкам.
Ожидается, что Яремчук будет в заявке на матч плей-офф Лиги чемпионов против «Аякса» 15 марта.
Роман в нынешнем сезоне забил 8 голов и сделал 6 ассистов.
Источник — A Bola
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