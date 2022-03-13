Сергей СТАХОВСКИЙ: «Не было храбрости рассказать детям правду»

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о том, что его маленькие дети не знают о том, что отец в теробороне защищает Киев.

«Жена пыталась остановить меня (от возвращения в Украину). Детям я ничего не объяснил, не было достаточно храбрости сказать им правду, ведь я даже не уверен, что вернусь».

«Если бы не вернулся в Украину, то жалел бы об этом».

«В теробороне я патрулирую 2 часа, потом имею время отдыха. Между патрулированием мы ездим по городам и помогаем людям. Россияне постоянно бомбят Киев в разных местах», - рассказал Стаховский.