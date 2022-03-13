ВИДЕО. Жители Херсона: «Русский солдат – фашистский оккупант»

В Херсоне, который оккупирован российско-фашистскими захватчиками, состоялся митинг в поддержку Украины.
Тысячи людей вышли на улицы в день годовщины освобождения города от немецко-фагистских оккупантов. Орки попытались разогнать их стрельбой.
«Русский солдат – фашистский оккупант», - именно такими словами жители Херсона пристыдили «освободителей».
Источник — Sport.ua
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