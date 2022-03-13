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Президент Миная: «Наши воспитанники будут в расположении Ювентуса»

Валерий Пересоляк позаботился о детях из клубной академии

  • 13.03.2022 14:13
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Президент Миная: «Наши воспитанники будут в расположении Ювентуса»
© ФК Минай. Валерий Пересоляк

Президент «Миная» Валерий Пересоляк рассказал о том что воспитанники его клуба переедут в расположение туринского «Ювентуса» на период войны в Украине.  

«Они отправили за нами два автобуса. К сожалению, они боятся заезжать в Украину. Автобусы довезут детей до Венгрии. Там они пересядут в автобусы основной команды Ювентуса и направятся до Турина для дальнейшего проживания. Клуб пригласил наших детей до окончания войны в Украине», - сказал Пересоляк.

Источник — Футбол 1/2/3

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