Президент Миная: «Наши воспитанники будут в расположении Ювентуса»

Президент «Миная» Валерий Пересоляк рассказал о том что воспитанники его клуба переедут в расположение туринского «Ювентуса» на период войны в Украине.
«Они отправили за нами два автобуса. К сожалению, они боятся заезжать в Украину. Автобусы довезут детей до Венгрии. Там они пересядут в автобусы основной команды Ювентуса и направятся до Турина для дальнейшего проживания. Клуб пригласил наших детей до окончания войны в Украине», - сказал Пересоляк.
Источник — Футбол 1/2/3
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