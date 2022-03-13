Президент Миная: «Наши воспитанники будут в расположении Ювентуса»

Президент «Миная» Валерий Пересоляк рассказал о том что воспитанники его клуба переедут в расположение туринского «Ювентуса» на период войны в Украине.

«Они отправили за нами два автобуса. К сожалению, они боятся заезжать в Украину. Автобусы довезут детей до Венгрии. Там они пересядут в автобусы основной команды Ювентуса и направятся до Турина для дальнейшего проживания. Клуб пригласил наших детей до окончания войны в Украине», - сказал Пересоляк.