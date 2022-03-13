Сразу на ПСЖ. Игнатенко впервые вышел в основе Бордо

Сегодня «Бордо» в 28-м туре Лиги 1 на выезде играет с ПСЖ. Украинский полузащитник Даниил Игнатенко вышел в основе «Бордо» на матч.
Это первое появление Игнатенко в основе «Бордо». До этого он трижды выходил на замену. Отметим, что сегодня, 13 марта, Игнатенко исполняется 25 лет.
Votre XI de départ pour affronter le @PSG_inside ! #PSGFCGB pic.twitter.com/afX9OvQQlM— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) March 13, 2022
Источник — Sport.ua
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