Сергей СТАХОВСКИЙ: «россии придется нести коллективную вину»

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский обратился к главному тренеру «Тоттенхэма» Антонио Конте, который выступил против отстранения российских спортсменов от соревнований:
«Я не уверен, что вы понимаете ситуацию в Украине. В ином случае я не могу представить, что вы бы выразили сожаление российским спортсменам и бизнесменам… Миллионам украинцев пришлось покинуть свои дома из-за вторжения россии… Миллионам пришлось пройти через ад в их родных городах, пока российские самолеты и артиллерия их бомбардирует…
Пожалуйста, проснитесь… россии придется нести коллективную вину за все разрушения и убийства, совершенные в Украине».
Источник — Instagram
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