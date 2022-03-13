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Сергей СТАХОВСКИЙ: «россии придется нести коллективную вину»

Украинский теннисист обратился к Антонио Конте

  • 13.03.2022 13:30
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «россии придется нести коллективную вину»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский обратился к главному тренеру «Тоттенхэма» Антонио Конте, который выступил против отстранения российских спортсменов от соревнований:

«Я не уверен, что вы понимаете ситуацию в Украине. В ином случае я не могу представить, что вы бы выразили сожаление российским спортсменам и бизнесменам… Миллионам украинцев пришлось покинуть свои дома из-за вторжения россии… Миллионам пришлось пройти через ад в их родных городах, пока российские самолеты и артиллерия их бомбардирует…

Пожалуйста, проснитесь… россии придется нести коллективную вину за все разрушения и убийства, совершенные в Украине».

Источник — Instagram

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