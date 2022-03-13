УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

КОСТЮЧЕНКО: «Украинские дети будут отправлены в футбольные лагеря Европы»

Вице-президент УАФ рассказал, как УЕФА и УАФ помогают юным футболистам из Украины

  • 13.03.2022 12:53
  • 204 просмотра
  • 0 комментариев
КОСТЮЧЕНКО: «Украинские дети будут отправлены в футбольные лагеря Европы»
© УАФ. Вадим Костюченко

Вице-президент УАФ Вадим Костюченко поблагодарил европейскую футбольную семью за поддержку нашей страны в непростые времена войны с российскими захватчиками. Напомним, ранее туринский Ювентус согласился принять в свою академию 80 юных футболистов из Украины. Клуб приютит украинских детей и даст возможность тренироваться.

«В первую очередь я хотел бы поблагодарить УЕФА и ФИФА за то, что они поддержали Украину в непростое время. Прежде всего тем, что страна-агрессор исключена из всех футбольных соревнований, а также тем, что в УЕФА создан координационный штаб, который координирует непосредственно президент Александр Чеферин. В Украине такой штаб координирует президент УАФ Андрей Павелко.

Именно благодаря такому тесному сотрудничеству на нашу просьбу откликнулись футбольные клубы. Это не только Ювентус, мы ожидаем таких же шагов от других клубов. Сейчас будут созданы футбольные детские лагеря, куда мы отправим детей. Мы уже отправляем их в Венгрию, Хорватию, Германию. Я очень благодарен европейской и мировой футбольной семье за ​​то, что они оказывают нам такую ​​помощь», – сказал Костюченко.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности