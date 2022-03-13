КОСТЮЧЕНКО: «Украинские дети будут отправлены в футбольные лагеря Европы»

Вице-президент УАФ Вадим Костюченко поблагодарил европейскую футбольную семью за поддержку нашей страны в непростые времена войны с российскими захватчиками. Напомним, ранее туринский Ювентус согласился принять в свою академию 80 юных футболистов из Украины. Клуб приютит украинских детей и даст возможность тренироваться.

«В первую очередь я хотел бы поблагодарить УЕФА и ФИФА за то, что они поддержали Украину в непростое время. Прежде всего тем, что страна-агрессор исключена из всех футбольных соревнований, а также тем, что в УЕФА создан координационный штаб, который координирует непосредственно президент Александр Чеферин. В Украине такой штаб координирует президент УАФ Андрей Павелко.

Именно благодаря такому тесному сотрудничеству на нашу просьбу откликнулись футбольные клубы. Это не только Ювентус, мы ожидаем таких же шагов от других клубов. Сейчас будут созданы футбольные детские лагеря, куда мы отправим детей. Мы уже отправляем их в Венгрию, Хорватию, Германию. Я очень благодарен европейской и мировой футбольной семье за ​​то, что они оказывают нам такую ​​помощь», – сказал Костюченко.