Рустам ХУДЖАМОВ: «Европейские партнеры сделали много, но не закрыли небо»

Известный украинский экс-вратарь Рустам Худжамов оценил действия европейских стран во время войны с россией:
«К сожалению, для нас такие кадры стали реальностью, в которой все разделилось до и после.
Да, европейские партнеры сделали многое, но не помогли закрыть небо, а это сейчас самое необходимое для нас.
Миротворец – это тот, кто кормит крокодила в надежде, что он съест его последним».
Источник — Instagram
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