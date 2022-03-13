ФОТО. Ювентус помог эвакуировать юных украинских футболистов

«Ювентус» помог эвакуировать в Италию юных украинских футболистов из академии «Миная». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«Ювентус» предоставил свои клубные автобусы для того, чтобы перевезти юных футболистов из Венгрии в Италию. Они будут тренироваться в академии «Ювентуса».
«Более 2 500 км, поездка в обе стороны, чтобы протянуть руку населению, пострадавшему от войны в Украине», - гласит заявлению «Ювентуса».
Источник — ФК Ювентус
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